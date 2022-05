Vilhelmová a Dyk spolu opět na jednom jevišti: Práci si domů nikdy netaháme

Opět je uvidíte v akci. Super.cz

Minulý rok spolu začali znovu hrát bok po boku na divadelních prknech ve hře Slepice na zádech. Tehdy Tatiana Dyková (43) a Vojtěch Dyk (36) plánovali, že si každé představení na Letní scéně Divadla Ungelt budou zpestřovat společnou procházkou po Hradčanech a posedí nad skleničkou vína v místních hospůdkách. Romantická vize se nerealizovala. „Hráli jsme a hráli jsme a hned pak chodili domů,“ smála se herečka a jedním dechem dodala příslib: „Takže letos si to užijeme.“

Herecký pár spolu poprvé hrál představení Bláznivý Petříček, díky kterému mezi nimi přeskočila jiskra. Toto je další herecká příležitost, kterou využívají pro změnu v Divadle Ungelt. „Nám se spolu hraje dobře. Kdyby to tak nebylo, tak spolu nehrajeme. Baví nás to. Na scéně si navzájem sdělíme nějaké připomínky. Když se dohraje, tak se o práci už nebavíme,“ naznačila Tatiana fakt, že si práci domů netahají. „O práci se doma nebavíme. Zavřu dveře a hotovo. Pokud další den hrajeme nebo je zkouška, tak si to řekneme v tom daném prostoru.“

Herečtí manželé spolu příliš před kamerou nehrají. Jedinkrát spolu pracovali na filmu Dívka za zrcadlem. „Točili jsem spolu jen s Andreou Sedláčkovou. Jinak ne. Spíš nám vyhovuje, že si spolu děláme to svoje a pak si o tom povídáme," dodává Tatiana Dyková. ■