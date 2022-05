Jan Hrušínský už viděl fotky své dcery pro Playboy a vzpomínal i na slavného dědu. Co na sexy snímky říká?

Kristýna Hrušínská Foto: Anna Koniaeva, Playboy

Herec a principál Divadla Na Jezerce Jan Hrušínský (66) je náležitě pyšný na svou dceru Kristýnu Hrušínskou (37), která ozdobila červnové vydání časopisu Playboy. Hrušínská se neváhala svléknout, ale kdo by snad čekal, že by to tatínkovi mohlo vadit, ten se mýlil.