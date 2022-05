Kouzelník s výškou Tom Cruise: Na premiéře byl skoro stejně vysoký jako vévodkyně Kate na jehlách

Tom Cruise v rozhovoru s vévodkyní Kate Profimedia.cz

Roky se proto spekuluje, že si herec vypomáhá speciálními vložkami do bot se zvedacím efektem, on sám to nikdy nekomentoval.

Podobně vysoký byl herec na londýnské premiéře filmu Top Gun: Maverick i v porovnání s vévodkyní Kate (40). Manželka prince Williama přitom měří 175 centimetrů a na akci obula lodičky s vysokým jehlovým podpatkem.

Ať už měl, nebo neměl v botách cokoli, vypadal Cruise výborně a premiéru si vychutnával, po covidové pauze o to víc. „Miluju svou práci, vždycky jsem si to užíval, a teď si to užívám ještě víc. Především po posledních letech je akce jako tato mimořádná,“ uvedl v rozhovoru s vévodským párem. ■