Poznáváte ho? Ozzy Osbourne (73) se po covidu vrací k očním linkám a černým nehtům

Frontman kapely Black Sabbath Ozzy Osbourne (73) byl v úterý spatřen, jak v doprovodu své manželky Sharon (69) a asistentů odchází z nahrávacího studia v Los Angeles. Před třemi týdny se přitom mluvilo o tom, že Osbourne byl poprvé pozitivně testován na covid-19. Jak je vidět, zpěvák už se opět vrátil do pracovního procesu a nemoc navzdory mnoha zdravotním neduhům dokázal zvládnout.

Soudě podle posledních snímků není pochyb, že zpěvák je i nadále věrný své občas až hrůzu nahánějící image, kterou si budoval především při vystupování před publikem. Černé oční linky, černé oblečení, dlouhé černé nehty a pochopitelně i hříva černých vlasů pro něj byly charakteristické. S postupujícím věkem ale dnes přece jen jeho styl vypadá jinak.

Sharon o manželově onemocnění covidem promluvila i ve svém pořadu The Talk, kde se slzami v očích uvedla: „Dva roky jsme to zvládli bez covidu a je to jedině štěstí, že ho Ozzy chytil až nyní.“ Sharon se pochopitelně o svého muže velmi bála, jelikož trpí zdravotními komplikacemi včetně Parkinsonovy choroby. ■