Kylie Minogue (53) dorazila do Cannes. Účesem si přidala pár let, ale jinak je pořád sexy

Kylie Minogue na filmovém festivalu v Cannes Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Na filmový festival do Cannes občas zavítají i hvězdy hudebního nebe, jako tomu bylo například u australské popové ikony Kylie Minogue (53). Ta se ve čtvrtek účastnila akce Classics Can Be Remixed Magnum. Stalo se tak u příležitosti uvedení jejího zremixovaného hitu z roku 2001 Can’t Get You Out Of My Head ve spoluráci s dýdžejkou Peggy Gou.