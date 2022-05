Skoro jako vejce vejci, stejně husté vlasy i zahraniční kořeny. Tahle kráska nahradila Saru Sandevu

Michelle Hansen jako Skyler v Ulici. TV Nova

„Je to pravda, slyším to ze všech stran. Tvůrci seriálu se snažili vybrat stejný typ, ale zároveň si myslím, že jsem do role přinesla nový nádech nové Skyler. Už je dospělá žena a má jiné priority než ta, kterou diváci znají,“ řekla Super.cz Michelle Hansen (29).

Na roli dělala casting, proběhly i klasické kamerové zkoušky, po nich si ji vybrali. „Určitě výběr herečky ovlivnil důležitý aspekt, jistý cit, kdy já měla nějakou představu a tvůrci také. Z toho vznikla syntéza Skyler, kterou teď diváci vídají. Snad se jim líbí.“

Postavu dívky, která v 17 letech otěhotněla s Františkem (Matyáš Valenta) a narodil se jí syn Chris, jsme v Ulici naposledy viděli na konci roku 2016. Zatímco Sara Sandeva (24), která pochází z Makedonie, má proti své nástupkyni bohaté herecké zkušenosti, Michelle vystudovala na Karlově univerzitě dějiny evropské kultury.

Chtěla totiž být původně novinářkou, přispívala i do zahraničních rubrik dvou periodik. „Až s určitými příležitostmi jsem se rozhodla, že herectví, kterému jsem se vždycky věnovala, bude moje práce a vložím do toho veškerou energii,“ potvrdila nám svoje záměry.

Kráska s jemnými oduševnělými rysy dostala jméno podle písničky od Beatles, kterou její rodiče milovali. „Naši se nemohli domluvit, jestli mi dají dánské, nebo české jméno. A vyhrálo francouzské,“ směje se Michelle.

Do jejího předškolního věku žila rodina v Dánsku, odkud pochází tatínek. Pak se rodiče rozhodli odstěhovat do Česka. „Jako malá jsem byla zvyklá i na češtinu, protože maminka je Češka,“ vysvětlila Super.cz bravurní znalost jazyka.

Velice ráda se hýbe, sportuje, běhá, věnuje se józe. „Kromě pohybu se hodně zaměřuji na literaturu a umění a na praktické věci, které jsem studovala. Ty mě baví i v reálném životě.“ ■