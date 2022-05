Na chalupu v létě jezdí tři sta kilometrů. Hvězda Ulice se těší na odpočinek s vnoučaty i o samotě

Jitka Smutná v rozhovoru pro Super.cz Super.cz

Na Letní scéně divadla Ungelt na pražském Novém Světě bude Jitka Smutná přes léto hrát ve třech představeních. Svému příjmení herečka není věrná a to, že bude o prázdninách pracovat, ji nerozesmutnilo.

„Nevadí mi to. Představení je méně, jelikož divadlo Ungelt má tak široký repertoár, že se musíme všichni vystřídat,“ vysvětlila nám na tiskovce přímo ve venkovním amfiteátru.

A čeká ji i další práce, ta muzikantská. „Začínám dvěma koncerty na Moravě v Pavlově se svojí formací Rodinná fúze. Tam hrajeme ve sklípku. Budou tam se mnou moji vnuci, a tak se těší, že uslyší zpívat mámu a babičku,“ popisuje své plány Smutná.

Kromě toho se chystá na chalupu ve Slezsku. Herečka čtrnáct let působila v Ostravě, kde také založila rodinu. „Máme chalupu tři sta kilometrů od Prahy, nedaleko Opavy, tak se tam poprvé v tomto roce dostanu. Možná tam budu s vnuky, možná sama. To by mi ale vůbec nevadilo. Když mě obejme příroda, když vidím sad, který jsem vysázela, a zase se můžu starat o zahradu, tak mi nechybí nic jiného,“ zasnila se Jitka Smutná. ■