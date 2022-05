Celý den prý „nežrala“ a zatahovala břicho. A výsledek? Mrkněte, jaká kočka je Veronika Arichteva v bikinách

Veronika Arichteva

„Jsem nám tu otestovala a pofotila i ty nový plavky, děvčátka. Sice jsem celej den kvůli tomu nežrala a zatahovala břicho tak, že ho mám vyvalený na zádech, ale aspoň je pak nemusíme fotit v Podolí na koupáku,“ smála se Arichteva, která v pátek slaví narozeniny.

S manželem Biserem Arichtevem a synem Lukou si nedávno užívali na dovolené v Turecku, kde nebylo takové horko, jaké čekali.

„Dlouho jsme řešili, kam s klukama vyrazit, a i když tu je zatím moře pro odvážlivce a ráno a večer trochu chladno, byla to super volba, už jenom kvůli tomu servisu a zázemí pro děti. Místní prej takový počasí v květnu ještě nezažili. Jo, to my umíme odletět někam, kde je větší zima než v Praze. Ale řekla bych, že příští tejden to tady bude už v cajku,“ smála se. ■