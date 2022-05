Bujný dekolt a úzký pas: Lucie Bílá se předvedla v sexy růžovém modelu, ve kterém jí praskaly knoflíčky

Lucie Bílá Super.cz

Zpěvačka Lucie Bílá (56) nejen rozšiřuje repertoár svého divadla, ale také svého šatníku. Na tiskové konferenci nového muzikálu Maminy se objevila v růžové. A nutno říct, že v sexy šatech jí to neuvěřitelně slušelo.

„Budu hrát Tinu, je to muzikál o čtyřech kamarádkách, jedna je těhotná a tři ji radí,“ svěřila se Super.cz zpěvačka, která ztvární titulní roli v novém představení. „Já hraji tu, která zůstala na děti sama, musí se s tím smiřovat a také s tím, že má postavu jinou, než by si přála. Je to vtipné a zábavné,“ prozradila zpěvačka, která svou postavu rozhodně řešit nemusí.

V růžových šatech na knoflíčky, které sotva držely bujný dekolt, předvedla útlý pas, který ještě vyzdvihla černým korzetem. „Každá ženská, i ta nejhubenější má pocit, že má kilo navíc. I já mám pocit, že by věci mohly vypadat ještě líp, a taky na tom pracuji,“ prozradila zpěvačka, která novou inscenaci na scéně svého divadla uvede během září.

„Chtěla jsem, aby se to trochu odlišilo a abychom ukázali, že děláme něco jiného než Láska je láska, což je barva červená. Teď jsme podle našeho titulního plakátu růžové,“ dodala Lucie, která se na jevišti bude potkávat například s Ivou Pazderkovou, Pavlínou Ďuriačovou nebo Markétou Schimmerovou Procházkovou. ■