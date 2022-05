V tajnosti udrželi celé těhotenství i porod. Ed Sheeran se stal dvojnásobným otcem

Ed Sheeran s manželkou Cherry Profimedia.cz

Co sám nechce, to se veřejnost nedozví. Hudebník Ed Sheeran (31) si bedlivě střeží soukromí a daří se mu to na výbornou. Interpret hitů Shape of You, Perfect nebo Bad Habits oznámil, že s manželkou přivítali do rodiny druhou dceru.