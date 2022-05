Ondřej Brzobohatý jako Ladislav Štaidl. Podívejte se, jak zpívá a hraje v seriálu o Ivetě Bartošové

Ondřej Brzobohatý jako Ladislav Štaidl v minisérii Iveta Video: Voyo

„Ano, ta patka a přimhouření očí. Mám i stejnou širokou tvář, buldočí předkus,“ řekl Super.cz Brzobohatý. „Ta podoba z nějakých profilů je opravdu velká. Minule jsme se o tom s mámou bavili a ona se strašně smála. Nicméně já v té podobě nezapřu ani tátu,“ vtipkoval hudebník.

Ve třetím díle série, který v pátek poběží na Voyo, v jedné ze scén zpívá Brzobohatý coby Štaidl píseň před vycházejícími hvězdami Ivetou Bartošovou a Petrem Sepešim. I tady jako by z oka vypadl známému skladateli, jenž byl později dlouholetým partnerem Ivety Bartošové. Na jeho zpěv u klavíru se podívejte ve videu.

Třetí díl minisérie začíná nákupem auta, které si mladá dvojice Bartošová a Sepeši může dovolit díky celorepublikovému úspěchu svého duetu Knoflíky lásky a následným výletem do Frenštátu pod Radhoštěm. Petr se tam jede představit Ivetiným rodičům.

„V závěrečném díle už můžeme pozorovat změnu osobnosti Ivety Bartošové. Z naivního poupátka se pomalu stává někdo, kdo se už začíná ohánět svými vlastními pěstmi. A to je něco, co v tragickém roce 1985 přišlo spolu se slávou a krizemi, kterými si Iveta s Petrem procházela,“ přibližuje děj scenárista a režisér Ivety Michal Samir.

Představitelé Ivety Bartošové a Petra Sepešiho Anna Fialová a Vojta Vodochodský ve snímku nazpívali také všechny písně. A prý to nebylo úplně jednoduché. „Možná se to nezdá, ale jejich duety není snadné zazpívat. Na nahrávání jsme se s Aničkou poctivě připravovali. Ve studiu to byl ale stejně šok, mikrofon neodpustí nic,“ míní Vodochodský.

„S Vojtou jsme nazpívali všechno a dvě písně jsme odjeli i živě přímo na natáčení. Hodně jsme se zasekli na ‚Snad nám to vyjde‘. V té písni je strašně moc slov, sloky jsou si hodně melodicky podobné, takže se to špatně pamatovalo,“ dodala Anna Fialová.

Slibně nastartovanou kariéru Petra Sepešiho bohužel zastavila tragická nehoda. „Jeho odchod byla pro Ivetu tragédie a nezvládala jej úplně dobře. Z toho, co mi vyprávěla její rodina, vím, že po něm následovalo období, kdy dlouho s nikým nepromluvila. Naplno se projevilo, že Petra skutečně milovala, přičemž došlo k duševnímu otřesu, kde můžeme najít hmatatelný začátek toho, co ji následně definovalo. Musela s sebou tuhle bolest nést dál, uzavřel režisér. ■