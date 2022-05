Tohle jsou její dva poklady: Nejslavnější teenagerka osmdesátek má překrásné dcery

Brooke Shields Profimedia.cz

Herečka a modelka Brooke Shields (56) má s manželem Chrisem Henchym dvě dcery, osmnáctiletou Rowan a šestnáctiletou Grier, které jsou pro ni vším. „Mou největší životní radostí je být matkou,“ svěřila hvězda filmu Modrá laguna a nejslavnější teenagerka osmdesátých let .

Se svou vlastní matkou měla Shields složitý vztah. Teri Shields, která zemřela v roce 2012, byla alkoholička, dceři už v raném věku dohazovala slavné nápadníky. „Byla jsem její největší výtvor. I když jsem jí rozuměla lépe než kdokoli jiný, nejsem si jistá, zda jsem jí někdy porozuměla úplně,“ uvedla v knize There Was a Little Girl.

Z matčina dohledu se vymanila až poté, co založila vlastní rodinu. Bohužel v době, kdy doufala, že si spolu vybudují zdravý vztah, se u Teri začala projevovat demence. O matce se rozhodla napsat z toho důvodu, aby lidé viděli celistvost jejího příběhu, to dobré i to špatné, uvedla.

Celý svět Teri se prý točil kolem dcery a herečka si dala záležet, aby se tento vzorec neopakoval i v její výchově.

„Jsem vděčná, že máma mě podporovala na výšce, když jsem byla doma nemocná. Připomínala mi, že se nemám vzdávat, že taková nejsem. Ale postupně jsem viděla, že neví, kým beze mě je. Chci, aby mé dcery věděly, že jsem tu sama za sebe, že nejsem jejich zodpovědnost,“ uvedla v rozhovoru pro People.

Herečka na matku nevzpomíná ve zlém, připomíná si třeba to, jak se spolu nasmály. Její urnu má uloženou v obývacím pokoji. ■