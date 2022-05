Manželka Romana Vojtka se pochlubila figurou: Takhle to půvabné zpěvačce sluší v plavkách

Petra Vojtková Foto: archiv P. Vojtkové

Toho půvabná zpěvačka přivedla na svět před dvěma lety a poporodní kila jsou už dávno pryč. Petra se totiž ukázala v plavkách a předvedla štíhlou figuru. „Ujde to, po tom porodu. Tak uvidíme, co se mnou udělá to druhý, třetí a čtvrtý,“ zavtipkovala zpěvačka.

„Úplně jsem si zase odvykla cvičit, ale ono fakt teď není kdy. Vždycky si na to vzpomenu večer v posteli,“ prozradila Petra, která svému synovi věnuje každou volnou chvilku. V roli maminky se zpěvačka našla, tak uvidíme, zda do rodiny přibude brzy další přírůstek. ■