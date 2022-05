Prohlédl si mě od hlavy k patě a řekl… Takhle začala neuvěřitelná váhová proměna Rebel Wilson

Rebel Wilson Profimedia.cz

Radu, s níž se svěřila magazínu People, dal Rebel lékař při rozhovoru o možnostech odebrání a zmrazení vajíček. Řekl jí, že by měla mnohem větší šanci, kdyby zhubla.

„Prohlédl si mě od hlavy k patě a řekl, že by to šlo líp, kdybych byla zdravější. Zaskočilo mě to, pomyslela jsem si, že je hrubý. Ale měl pravdu. Tahala jsem spoustu nadbytečných kil. Jako bych nebrala v potaz své vlastní potřeby. Myslela jsem i na potřeby budoucího dítěte, to mě inspirovalo k tomu být zdravější,“ popsala Wilson moment, který jí změnil život.

Rok 2020 herečka vyhlásila jako svůj „rok zdraví“ a postupně shodila 35 kilo. „Můj cíl nebyl dostat se na konkrétní váhu, ale stát se tou nejzdravější verzí sebe samé,“ svěřila.

U Rebel přitom nešlo jen o dietu jako takovou, musela se vypořádat s emocionálními výkyvy, které u ní vedly k emocionálnímu přejídání. „A to je proces,“ říká.

Herečka je spokojená i po romantické stránce, je čerstvě zadaná. Totožnost partnera zatím neodtajnila. ■