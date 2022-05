Sexy padesátka Carmen Electra začala novou kariéru. Za peníze od fanoušků se svléká

Carmen Electra nově sdílí odvážnější obsah jen pro platící fanoušky. Profimedia.cz

Stále přitažlivá blondýnka známá mimo jiné i z obálek pánského magazínu Playboy, si novou profesní zkušenost pochvaluje.

„Cítila jsem to jako něco, co potřebuji udělat. Konečně mám jednou příležitost být svým vlastním pánem a mít svou vlastní kreativní představu o tom, co budu sdílet se svými fanoušky, aniž by mi někdo stál za zády a říkal mi: nedělej tohle, nedělej támhleto, oblékni si tohle,“ nechala se slyšet Carmen pro magazín People. Zároveň dodala, že jí vyhovuje, jak má pod kontrolou vše, co s fanoušky chce sdílet.

Placenou službu již v minulosti začala využívat řada celebrit včetně Cardi B, Blac Chyny, Belly Thorne, Aarona Cartera a dalších.

Carmen proslula nejen jako krásná Lani v Pobřežní hlídce, svým půvabem obohatila i další snímky jako Sexuální praktiky pozemšťanů, sérii Scary Movie či Dvanáct do tuctu 2.

Hojně propírané bylo její bouřlivé manželství s basketbalistou Dennisem Rodmanem (60) i pozdější s kytaristou Red Hot Chilli Peppers Davem Navarrou (54). ■