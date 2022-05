Herečka šla nakoupit ve spodním prádle a sklidila drsnou kritiku. Podívejte se proč

Julia Fox Profimedia.cz

Nový trend, který razí herečka Julia Fox, která se „proslavila“ románkem s Kanyem Westem, není pro každého. Na nákup do sámošky si totiž před pár dny vyrazila jen ve spodním prádle, přes které přehodila rozepnuté džínové sako. Lidé její gesto drsně zkritizovali.

Konání Fox totiž považují za snahu o pozornost za každou cenu. „Aby si jí někdo všiml, udělá cokoli“, „Pardon, ale tohle je směšné“, „Ta chce být vidět tak zoufale, že zajde polonahá do obchodu“ nebo „Tohle je jednoduše trapné“, komentují lidé snímky, které pořídili američtí fotografové.

Sama Julia výběr outfitu okomentovala následovně: „Myslím si, že když je to akceptovatelné na pláži, měli by to lidé akceptovat kdekoli.“

Tomu, okomentovat hereččin výběr, neodolal ani manžel Liv Tyler, sportovní agent Dave Gardner. „No jasně, když jde Julia Fox nakupovat ve spodním prádle, je to módní ikona. Ale když jdu já, víckrát mě do toho obchodu nepustí,“ pobavil fanoušky.

Jméno americké herečky se v médiích začalo skloňovat začátkem letošního roku, kdy se začala objevovat po boku Kanyeho Westa. Ke svým sedánkům si hojně zvali fotografy, románek ale po pár měsících skončil. ■