Na flirt s Hejlíkem ji připravoval ex Lambora: Andrea Bezděková si zahraje v Ordinaci

Andrea Bezděková a Lukáš Hejlík v Ordinaci TV Nova

„Možná je neobvyklé a nestandardní, že jsou lidé schopni vídat se a normálně spolu komunikovat krátce po rozchodu. Ale jak už jsem řekla několikrát, s Markem jsme se rozešli v dobrém a takhle to máme. Takže když jsem dostala tuto roli, komu jinému zavolat než naprostému hereckému profesionálovi Marku Lamborovi. Dal mi několik užitečných rad, roli jsme si projeli po telefonu, a nakonec mi řekl, že je spokojený a pouští mě do hereckého světa,” říká Andrea.

Dějovou linku má s Lukášem Hejlíkem (42), který hraje doktora Jáchyma Kalinu. „Znám ho už dlouho, i když on mě ne. Poprvé jsem ho potkala už asi před deseti lety v Náchodě, kde jsem dělala servírku, a obsluhovala jsem ho. To by jeden neřekl, že se jednou potkáme na natáčení Ordinace,” směje se Andrea.

Její postava se do kamenické nemocnice dostane poté, co přelézala plot, zasekla se jí v něm náušnice a roztrhla si ucho. Ošetření se ujme právě Kalina, který je zkušeným lékařem, ale také mužem se zálibou v krásných ženách a velkým záletníkem. Zda to skončí jen lehkým flirtem, nechávají tvůrci nezodpovězené. Seriál vysílá ve čtvrtek Voyo. ■