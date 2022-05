Pořízková dva a půl roku po smrti manžela a finančních těžkostech: Pořád jsem na něj trochu nasr*ná

Má za sebou náročné období Super.cz

Zemřel její manžel Ric Ocasek, bojovala s finanční nouzí, byla nucena se přestěhovat ze svého domu v New Yorku, a to vše přišlo v době tíživého lockdownu, se kterým se společenská žena velmi těžce vyrovnávala.

„Bylo to pro nás všechny turbulentní období, ale pro mě ještě víc. Umřel manžel a najednou jsem byla v úplně jiné pozici. Celý život se mi prakticky přes noc změnil. Nemůžu říct, že to byla sranda,“ začala upřímným vyjádřením náš rozhovor Pavlína.

Pavlína utrpěla příliš ran najednou. „Nejdřív přišel covid, pak jsem musela prodat dům, neměla jsem peníze a nikdo nechtěl platit. Bylo to těžké.“ Věří však, že to nejhorší má za sebou. „Už je to dva a půl roku. Není to tak, že mě to nebolí, nebo že na něj nejsem pořád trošku nasr*ná. Ale to nejhorší se už pomalu vzdaluje.“

Se svými pocity se slavná Češka vyrovnávala po svém. Kromě toho, že má jako správná Američanka vlastního terapeuta, tak se s těžkostmi svěřuje na sociálních sítích.

„Nepoužívám Instagram jako svou terapii. Mám už dlouho terapeutku. Používám Instagram, abych se mohla spojit s ženami, jako jsem já. Ženy, které jsou starší a necítí se nejlépe, které se třeba rozvedly, kterým manžel umřel. Těm, které si myslí, že jsou staré, škaredé, nikdo je nechce. Které musí začínat život a neví kde. To jsem já,“ uvedla.

„Já jsem se také cítila strašně osamělá. Jelikož jsem byla upřímná, tak si mě našly ženy, které měly ty samé problémy. Najednou to začalo fungovat jako místo setkávání, kde jsme se našly a každý den se mohly trochu povzbudit,“ vysvětlila své počínání na sociálních sítích. ■