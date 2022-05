Koho by chtěla po svém boku? Pořízková je už připravená na vztah, neoslovují ji ale ti správní muži

Nový partner musí mít rád ji, jídlo a víno. Super.cz

Po smrti manžela Rica Ocaseka našla Pavlína Pořízková (57) na čas štěstí v náruči nového muže. Vztah se scenáristou Edem Solomonem sice nakonec nevyšel, ale modelku to zjevně neodradilo od hledání lásky. „Je to zajímavé, ale myslím si, že by se o mě mělo snažit víc chlapů. Je mnoho těch sebevědomých, kteří se snaží, ale to neznamená, že se mi líbí. Těch, kteří jsou na stejné vlně, není moc,“ krčila rameny Pořízková, kterou jsme zpovídali na představení známek Nadace Terezy Maxové, kde byla čestným hostem spolu s Martinou Formanovou (56).

A jak by měl vypadat její příští partner? Mohl by to být opět rocker jako bývalý manžel a otec jejích synů? „Nebudu dělat přesně to, co sama nemám ráda. Nebudu soudit lidi, které neznám. Dělají to ostatní mně, i když mě neznají, tak nebudu stejná. Rockera ale už prosím ne. Spíš se mi líbí spisovatelé, jak jste viděli. Oslovují mě kreativní lidé, ale nikoli takoví muži, se kterými přichází obrovský narcismus, jako jsou rockeři nebo herci. Bez toho už se obejdu.“

Pořízková stále pracuje na své postavě a je fit. To samé ale vyloženě nevyžaduje po svém protějšku. Vyznává jiné hodnoty. „Úplný pecivál to být nemusí, ale zase nemusí jezdit závodně na kole. Spíš mi záleží na tom, že má rád jídlo, tu a tam víno. Chci někoho, kdo má rád život, tak jako já,“ dodala s úsměvem Pořízková. ■