Stále častěji se vrací do Česka. Manželka Miloše Formana nevylučuje trvalý návrat do rodné země

Do Česka jezdí jen dvakrát do roka. My jsme měli to štěstí se s Martinou Formanovou (56) setkat během její aktuální návštěvy. Spisovatelka přijela s přáteli oslavit nedožité narozeniny manžela Miloše Formana (✝86). V Evropě ji čekala i další milá setkání.