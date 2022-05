Vdova po Miloši Formanovi o odchodu životní lásky: Nejvíc mi chybí, když zažívám něco vtipného, svěřila se

Na manžela vzpomíná paradoxně ve veselých chvílích. Super.cz

V dubnu uběhly čtyři roky od úmrtí Miloše Formana (✝86). Režisérova manželka Martina (56) se s odchodem životní lásky pomalu smiřuje. „Není to tak, že by to bylo v jeden den zahojené. Je to postupné. Nejvíc mi Miloš paradoxně chybí, když zažívám něco hrozně vtipného a příjemného. Říkám si, že by se tomu nasmál...,“ svěřila se Super.cz Formanová.