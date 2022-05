Vašek Jelínek z Lunetiku srazil na dálnici chodce, kterého marně oživoval. Manželka popsala, co se stalo

Vašek Jelínek (uprostřed) je po nehodě na dálnici zdrcený. Michaela Feuereislová

Nešťastnou událost nyní popsala Jelínkova manželka Marcela, která s ním v autě jela jako spolujezdkyně. Srážce se prý nedalo zabránit, černě oděný muž skočil Jelínkovi přímo pod kola a nebyl vůbec vidět. Odmrštěné tělo pak ještě srazila řidička jedoucí v pravém pruhu.

„Byl to okamžik a Vašek duchapřítomně strhnul volant, jinak kdybychom ho nabrali přímo, vlítnul by třeba do kabiny a to by mohl být náš konec,“ uvedla Marcela Jelínková na oficiálních stránkách kapely Lunetic.

„Vašek ale zachoval chladnou hlavu a běžel bezprostředně po střetu zpět na místo nehody, vytáhl pána ze silnice sám a dával mu masáž srdce a poskytoval první pomoc až do příjezdu záchranářů. Byla to opravdu neskutečná a pohotová reakce! Jinak všichni přihlíželi a neudělali nic. Jen Vašek se staral, odtáhl zraněného na okraj silnice, i když riskoval život mezi projíždějícími auty,“ dodala Jelínkova manželka.

Ta počínání svého muže považuje za hrdinský čin. „Myslím, že málokdo by se takto zachoval,“ uzavřela.

Policie oběma řidičům provedla dechové zkoušky na alkohol. U řidičky druhého vozu byl negativní, prvnímu řidiči, který ročníkem odpovídá zpěvákovi kapely Lunetic, naměřili 0,4 promile. Řidič pak ještě podstoupil upřesňující krevní testy.

„Řidič ročník 1978 nadýchal 0,4 promile, jednalo se o orientační dechovou zkoušku. Poté podstoupil lékařské vyšetření, kdy mu byla odebrána krev, výsledky ještě nejsou k dispozici,“ řekla Super.cz mluvčí Středočeské policie Vlasta Suchánková.

Že by Vašek Jelínek před jízdou pil alkohol, odmítá manažer kapely Lunetic Zdeněk Obhlídal. „Nevím o tom, že by před jízdou pil alkohol, nic takového se nestalo,“ řekl Super.cz s tím, že doufá, že se vše nakonec vysvětlí. „Vašek je z toho samozřejmě psychicky špatný, ale plánované koncerty rušit nebudeme, Vašek nic neudělal, naopak se snažil pomoci, jak nejlépe umí,“ dodal manažer kapely Lunetic, která už v pátek vystupuje v Mělníku. ■