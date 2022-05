Jeden špatný krok a sádra je na světě: Mladá zpěvačka skončila o berlích. Co bude s muzikálovou rolí tanečnice?

Nelly Řehořová Super.cz

Zpěvačka Nelly Řehořová se před týdnem vrátila z exotické dovolené v Mexiku a hned chtěla naskočit do práce. To se jí ale bohužel nepoštěstilo. Na tiskovou konferenci nového muzikálu Okno mé lásky totiž dorazila o berlích a se sádrou.

„Bylo to v den třetího kola konkurzu. Ráno jsem vstala, brněla mě noha, třikrát jsem na ni šlápla a byla jsem na zemi. Jedná se o únavovou zlomeninu a měla bych to mít ještě na 5 týdnů, i pak se ale musím šetřit,“ svěřila se zpěvačka.

„Docela se to v ortéze dá zvládnout a když mám berle, tak tu nohu hodně šetřím, abych na ni zbytečně nestoupala. Myslím, že to bude vše v pohodě. Budu se muset ze začátku šetřit, i když je to zrovna taneční muzikál a ta role je tanečnice. Myslím si, že do premiéry v listopadu budu úplně v pořádku,“ prozradila Nelly, které nyní také pomáhá přítel.

Ten přes rok studuje v Anglii a pár mezi státy pravidelně cestuje. „Furt pendlujeme, přítel už dodělal zkoušku, je teď tady se mnou, pomáhá mi s tou nohou, bere mě hodně ven, abych nebyla jen zavřená doma,“ dodala zpěvačka. ■