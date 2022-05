Neuvěříte, že tahle kráska je stále sama: Hvězdě seriálu ZOO nezbývá na vztahy čas

Michaela Pecháčková Michaela Feuereislová

My jsme oblíbenou herečku zastihli na tiskové konferenci k připravovanému muzikálu Okno mé lásky, ve kterém získala jednu z hlavních rolí.

„Když jsem od produkce Divadla Broadway dostala nabídku na roli Sofie, tak mě to, musím říct, potěšilo. Linda Finková mě vyzkoušela ze zpěvu a také jsem absolvovala choreografický konkurz. No a vidíte, vyšlo to, a proto jsem teď tady,“ řekla Super.cz půvabná Michaela.

„Je tu hodně lidí, se kterými jsem se již pracovně potkala, ale jsou tu i kolegové, které vidím poprvé, moc se těším na celý tým. Červen bude takový hodně hektický, protože točíme ZOO, na konzervatoři budu mít ročníkové zkoušky a už začneme zkoušet muzikál,“ vyjmenovala.

Míša proto doufá, že v létě bude prostor i pro odpočinek. „V červenci taky sice točím, ale věřím, že bude krásné počasí, a zrovna budeme točit exteriéry. A snad mi vyjde i nějaká dovolená, abych mohla načerpat síly na další sezonu,“ dodala závěrem. ■