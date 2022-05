Koukněte mi na zadek v kalhotkách: Dvojnásobná maminka Kristýna Leichtová předvedla úžasné tělo

Kristýna Leichtová Foto: archiv K. Leichtové

A stejně jako ostatní maminky někdy řeší svou postavu po narození dcer. Svým tělem, na které je náležitě pyšná, se nyní pochlubila jen v prádle a popsala svou cestu k sebelásce.

„Moje úžasné tělo! Dokonalé! Krásné. Silné! To přijmutí sebe sama je fakt náročná cesta. Já vím, že to mé tělo není ideál,“ svěřila se herečka, která zapózovala před objektivem v kalhotkách a podprsence.

„Ani já se sama sobě občas nelíbím. Říkám si: zamakej, budeš na tom jako ostatní! Zhubni, budeš mít víc serióznější práce. A hele, nic! Je mi to najednou jedno. Koukněte mi na zadek v kalhotkách, na nedokonalé břicho a na prsa v hezké krajkové podprdě. Jsme, jaké jsme. Dokážeme víc, než ukážeme. My to o sobě víme, my to o Vás víme,“ dodala hrdě herečka. ■