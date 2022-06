Langmannová vyrazila s kamarádkami na dámskou jízdu: Odpočinek z nás dělá lepší matky, říká

Dámská jízda bez dětí. Super.cz

Má téměř dvouletou dcerku Medu, Renata Langmannová (35) ale nepřestává myslet ani sama na sebe. S kamarádkami pravidelně vyrážejí na dovolené, naposledy na dámskou jízdu do Itálie. „Maminky občas potřebují čas samy pro sebe,“ říká modelka.

„Dohodly jsme se s holkami, že vyrazíme na prodloužený víkend do Milána. Užily jsme si to a pak se zase těšily domů. Myslím, že právě to z nás dělá lepší matky. Odpočinuly jsme si a pak měly sílu se těm dětem zase věnovat,“ míní Renata.

Kromě ní se výletu zúčastnila třeba moderátorka Zorka Hejdová (31). Ptali jsme se, jestli se účastnicím tripu nestýskalo.

„Od začátku bylo plánované, že si potřebujeme odpočinout. Je ale pravda, že jediná já jsem měla videohovory s rodinou. Chtěla jsem vědět, jak se doma mají a co dělají. Vždycky to byly jen chvilkové telefonáty,“ dodala Langmannová, která dcerku vychovává s manželem, moderátorem Ondřejem Novotným. ■