Třikrát ženatý představitel shakespearovských rolí uměl rýpat. Známý mamánek urazil mladou herečku i slavného kolegu

Jan Pivec Foto: ČTK/Finda Jiří

Pivec se narodil do harmonické rodiny a na své rodiče vzpomínal vždycky s láskou. Byl přesvědčen, že lásku k divadlu zdědil po otci, který pracoval jako zámečník a divadlo miloval, i když ho sám nikdy nehrál. Budoucí herecký bard vystudoval sice reálku a obchodní školu, a jednu dobu dokonce pracoval jako účetní, ale nakonec šel za svým uměleckým snem. Přihlásil se na Státní konzervatoř, a ještě jako student hrál mj. v Osvobozeném divadle.

Vynikal v shakespearovských rolích

První angažmá získal ve Slovenském Národním divadle v Bratislavě (1930–1934). Zde zaujal Karla Hugo Hilara (✝49), který ho pozval k hostování do Národního divadla v Praze. Členem naší první scény se Pivec stal 1. února 1934 a setrval zde až do roku 1970. Vysoká statná postava, hřmotné vystupování a pevný sytý hlas ho předurčily do charakterních rolí, které ojediněle vystřídaly komické postavy. „Když zavolal, padala nejen omítka, ale i balkony,“ řekl o něm herecký kolega Miroslav Horníček (✝84).

Pivcovou doménou se staly především shakespearovské role, v nichž exceloval. Hold mu složili i anglosaští odborníci na Shakespeara, kteří po zhlédnutí představení umístili jeho fotografii do Shakespearova muzea ve Stratfordu, a to přímo vedle svých nejproslulejších shakespearovských herců.

Mnozí Pivcovi kolegové se také shodovali, že u Shakespeara nasadil tak vysokou laťku, že nebylo možné ji překonat. „Ten, kdo chce hrát Jaga v Shakespearově Othellovi po Janu Pivcovi, je šílenec,“ prohlásil o něm například Miroslav Horníček. A nebyla to role jediná. Další Pivcovou legendární úlohou byl například Falstaff ve Veselých paničkách windsorských.

Televizní pamětníci si Jana Pivce jistě vybaví i jako bručounského penzistu, který v inscenaci Láska jako trám (1967) koupí své ženě k výročí vypelichaný kožich s liščími hlavičkami. V paměti ho máme také jako pedantského otce hlavního hrdiny seriálu F. L. Věk (1970).

Občas dovedl seknout

Velký herec měl samozřejmě i své mouchy – proslul poměrně jízlivým smyslem pro humor. Například o Františku Filipovském (✝86) jednou prohlásil, že je „český Mickey Mouse, který nakonec slízne všechnu smetanu“.

Jindy se těsně před nástupem na jeviště naklonil k mladé kolegyni, s níž dané představení odehrál už mnohokrát, a zašeptal jí do ucha: „Prosím vás, vy v tom také hrajete?“ Kolovala o něm také historka, že jednou ho do divadla přivezla sanitka, ruku měl na pásce a všude nechal vyvěsit sdělení, že hraje navzdory zdravotní indispozici. Později se ukázalo, že se při stříhání nehtů lehce střihl do kůžičky.

Velký herec byl zároveň mamánek

O svém soukromí mluvil herec nerad. Po brzké smrti svého otce velmi přilnul k matce a dlouho s ní i bydlel. A hodně dal na její názor, i co se vztahů se ženami týkalo. Při natáčení filmu Muži nestárnou se zamiloval, a to do představitelky slečny Jiřinky Jany Romanové (✝86). Ta ale v roce 1949 emigrovala do Británie, takže manželství trvalo jen krátce. V 50. letech pojal za svou choť sekretářku Taťánu, kterou ale jeho matka neměla ráda, a proto ani tento svazek neměl dlouhého trvání. Vyšlo mu to až na třetí pokus, kdy mu bylo už 51 let. Třetí ženu Věru si namluvil v Národním divadle, kde byla zaměstnána jako účetní. A ta se o něj po matčině smrti obětavě starala a byla mu oporou.

Jan Pivec si prý nikdy nepotrpěl na bujaré večírky, sem tam si ale dal sklenku vína. V soukromí domova si rád četl a maloval, výborně vařil a byl také zaníceným fandou Slavie. Později trpěl srdečním astmatem a ucpáváním cév. Není divu, hodně kouřil a zlozvyku se zbavil až v pozdním věku na nátlak své třetí ženy. Zemřel krátce před 73. narozeninami. ■