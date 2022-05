Bylo by mu 66 let: Slavného herce našli mrtvého v hotelovém pokoji, vdova sdílela dojemnou vzpomínku

Bob Saget a Kelly Rizzo Profimedia.cz

Jsou to čtyři měsíce, co svět obletěla smutná zpráva o náhlém úmrtí herce a komika Boba Sageta, kterého čeští diváci znají především z populárního sitkomu Plný dům, ve kterém ztvárnil ovdovělého otce malých dcer Dannyho Tannera.

Herec, kterého našli v hotelovém pokoji poté, co předchozí noc vystoupil se svým stand-upem, by v úterý oslavil 66. narozeniny a jeho manželka Kelly Rizzo při té příležitost sdílela dojemné vzpomínky na jejich poslední dovolenou. „Všichni chtějí, abys věděl, jak důležitý a významný v tento den jsi, my všichni tě oslavujeme,“ napsala Kelly k sérii snímků.

Snímky byly pořízené před rokem v Mexiku. Manželé narozeniny vždy slavili na společných výletech. „Ten poslední byl výjimečný. Oba jsme se vzájemně oslavovali. Člověk nikdy neví, kdy to bude naposled. Ale jsem vděčná, že byl zahrnutý takovou láskou, jakou si zasloužil,“ napsala vdova.

Saget byl nalezen mrtvý 9. ledna kolem čtvrté hodiny odpolední v hotelu v Orlandu. O měsíc později rodina oznámila, že lékaři jako příčinu úmrtí určili poranění hlavy. Vedle vdovy po herci zůstaly tři dcery, Aubrey (35), Lara (32) a Jennifer (29), které měl se svou první ženou Sherri Kramer. ■