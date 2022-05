Britské glamour modelky z Playboye se šíleně popraly před barem v Bratislavě: Lítaly příčesky, pěsti i kopance

Jedna z účastnic ostré potyčky Crystal Foster Profimedia.cz

Děsivá podívaná se v pátek v noci naskytla některým z návštěvníků bratislavského nočního baru Mow, před nímž se na ulici strhla bitka. Jejími hlavními aktérkami byly dvě britské glamour modelky Crystal Foster a Beth Adams, které od klubu dostaly zaplaceno za svou účast na party. Původně kamarádky, které spolu do slovenské metropole přiletěly, se doslova řezaly hlava nehlava…

Na případ upozornil například server The Sun Online, jenž zveřejnil i šokující video celého incidentu a přinesl výpověď jedné z účastnic pouliční mely.

Podle šestadvacetileté Crystal, známé i z časopisu Playboy, se strhla bitka poté, co jeden z vyhazovačů začal být agresivní a vulgární na ni a na další návštěvníky. Začala prý strkanice, během které se Beth rozbil mobil.

Obě slečny ovšem byly notně posilněné alkoholem, a nakonec se před zraky dalších hostů pustily do vlastní potyčky.

„Jsme modelky a letěly jsme tam spolu. Byla prostě opilá a k hádce mezi mnou a Beth nemělo dojít. Následoval fyzický útok, což mělo za následek, že mě udeřila dlaní do obličeje a pak to bylo ještě mnohem horší,“ vyjádřila se Crystal k drsné konfrontaci, kde nechyběly údery pěstí do obličeje, kopance ani poletující příčesky.

‚Dámám‘ oděným do těsných bílých minišatů se přitom během válení po zemi vyhrnuly sukně a návštěvníci tak viděli možná i víc než čtenáři Playboye… ■