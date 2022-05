Rocker Pepa Vojtek po delší době vyvedl manželku Jovanku: Takhle to páru ve společnosti slušelo

Pepa Vojtek Michaela Feuereislová

„Role ještě nejsou přesně rozdané, jsou tam nějací dva otcové, takže bych měl hrát jednoho z nich, toho agresivnějšího a živočišnějšího,“ řekl zpěvák Josef Vojtek na tiskové konferenci představení Okno mé lásky. Nový hitmuzikál bude z písní legendární kapely Olympic.

„Hudba Olympiku to je jasná páka, tam je to jasné. Petr Janda nás kdysi jako Kabáty vybral na edici Rockmapa, a tím nám velice pomohl. Díky té nahrávce jsme vyrazili dál než za okres Teplice a otevřel nám cestu do celé republiky a na Slovensko. V jeho studiu jsme natočili svoje první tři desky, takže Jandovi můžeme být vděční za to, kde jsme teď,“ vychválil rocker Petra Jandu, který na tiskové konferenci také nesměl chybět. ■