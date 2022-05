Simona Stašová ve svatebním: V šatech s vlečkou a závojem vypadá parádně

Simona Stašová a Svatopluk Skopal Foto: archiv S. Stašové

Herečka Simona Stašová (67) je opět v jednom kole. Po pauze v období koronaviru a nemoci, kvůli které musela přerušit představení letos na jaře, se znovu pravidelně objevuje před divadelním publikem. To měla tentokrát speciální.

Slavnou inscenaci Filumena Marturano aneb Manželství po italsku si totiž zahrála před zaměstnanci nemocnice Pod Petřínem a představení se zúčastnily i sestry Boromejky.

„Ležela jsem tam u nich před dvaceti lety a od té doby se přátelíme. Po narkóze, když jsem se probírala a ony byly nad mou postelí, tak jsem si neskromně myslela, že už jsem v nebi," svěřila se Simona po představení v Divadle Lucie Bílé.

„Od té doby chodí na každé moje představení a všichni v divadle už vědí, že jsou to moje jeptišky,“ svěřila se herečka, ta se na jevišti objevila po boku Svatopluka Skopala, se kterým inscenaci pár let hraje.

„Vím, že mají obrovský smysl pro humor, a tak jsem vybrala jednu z mých nejoblíbenějších her - komedii Filumena Marturano od italského autora Eduarda de Filippa. Tato divadelní hra byla před lety zfilmována se Sophií Loren a Marcellem Mastroiannim pod názvem Manželství po italsku. Věděla jsem, že je to dobrá volba, a taky že byla. Bylo to fantastické představení,“ dodala Stašová k charitativnímu představení, během kterého se na jevišti objevila ve svatebním.

Není tajemstvím, že Simona byla vdaná celkem třikrát. Poprvé koncem sedmdesátých let za prince z pohádky Tři oříšky pro Popelku Pavla Trávníčka, podruhé za Itala Eusebia Ciccottiho, se kterým se seznámila v roce 1985 na studentském festivalu Cilect v Karlových Varech a má s ním syna Marka, a potřetí za Pavla Skřípala, se kterým má syna Vojtu. ■