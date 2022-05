Pohádková princezna Jasněnka vzpomínala na Josefa Abrháma. Omylem mu svlékla trenýrky!

Michaela Kuklová Michaela Feuereislová

Kuklová zavzpomínala na vtipnou historku, jež vznikla i díky tomu, že svou roli zkoušela hodně narychlo.

Michaela Kuklová v divadle často sledovala Šafránkovou a Abrhámem. S Abrhámem i sama hrála.

„Měla jsem jedinou zkoušku před večerním představením. Herci mě vodili po jevišti a já si zapisovala, kde jakou akci mám udělat. Pepa pravil: ‚Tady budu mít kalhoty připravené, ty jen vejdeš na jeviště, stáhneš mi je a odejdeš.‘ A protože jsem si to fyzicky nezkusila, večer při představení jsem je Pepovi stáhla omylem i s trenýrkama,“ smála se Kuklová. Diváci tak měli o parádní představení postaráno.

Kuklová také vysekla poklonu režisérovi Jiřímu Menzelovi. „Jiří Menzel režíroval představení tak do detailu, že každý další, kdo některou z rolí přebíral, musel dodržovat i hlasovou intonaci. Páni herci uměli řemeslo a ctili režii. Nikdy by nepronášeli repliky svými slovy, která je zrovna napadnou, nebo že by při představení nějaké věty vynechávali a jiné si vymýšleli. Podbízet se lacině divákovi neměli zapotřebí. Představení se tak hrálo v Činoherním klubu desítky let a neztrácelo na kvalitě,“ prozradila.

„Rozum mi nebere pomíjivost života, další z nenahraditelných,“ neskrývala smutek pohádková princezna Jasněnka, jež sdílela i foto Abrháma a Šafránkové, na jejichž společné hraní se v divadle ráda dívala. „Milovala jsem oba pro jejich herectví a lidskost,“ dodala s obdivem. ■