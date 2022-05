Sexy zpěvačka bude už za měsíc vdanou paní: Potetovaná rapperka prozradila detaily svatby

Sharlota Frantinová Super.cz

O detailech svatby se potetovaná kráska rozpovídala na tiskové konferenci nového muzikálu Okno mé lásky. „Je to pro mě první zkušenost s muzikálem, je pravda, že muzikál jsem na wish listu společně s dabingem měla hrozně dlouho. Jsem ráda, že si pomyslně odškrtnu sen a novou zkušenost,“ svěřila se Super.cz zpěvačka, která se na svou roli na jevišti Divadla Broadway těší.

„Dělá na tom strašně moc skvělých lidí a herců, které znám, takže si myslím, že budeme skvělý kolektiv,“ prozradila Sharlota, která by nové představení s kolegy měla začít zkoušet už za měsíc. „Jsem z toho trochu nervózní, zkoušky začínají už v červnu, a to já mám svatbu. Celý červen, co se má zkoušet, nebudu moc schopná dorazit, ale pak to určitě doženu,“ řekla rapperka, která teď veškerou energii upíná na veselku.

„Jsem ponořená do plánování svatby. Budeme to mít tady. Záleží na nevěstě, já jsem organizační typ a nevadí mi si vše korigovat sama, ale znám spoustu kamarádek, které by z toho byly nervózní," řekla Sharlota s úsměvem. „Myslím, že vás nechám překvapit, svatba bude podle nás, jak to cítíme, možná v některých věcech fanoušky a lidi, které znám překvapím,“ dodala zpěvačka. ■