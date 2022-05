Cizinku umí zahrát bývalá hvězda Ulice tak dokonale, že jí lidé nevěří, že je Češka: Někdy mi to bylo líto,říká

Lidé si myslí, že mluví mnoha cizími jazyky. Super.cz

„Pořádně nemluvím žádnou cizí řečí. Mluvím trošku anglicky, rusky a polsky, pořádně ale žádným jazykem. Už ale do dětství jsem napodobovala Vlastu Buriana. Uměla jsem francouzský nebo ruský přízvuk. Možná je to hudební, nebo sluchový cit,“ říká Tereza, která se cítila velmi příjemně v prostředí nově otevřené ambasády francouzské kosmetické značky.

Když jsem hrála v Ulici Ukrajinku Světlanu, tak jsem si vzpomněla na ukrajinskou režisérku, paní Milashkinu, která s námi v Ostravě zkoušela, a která měla krásný přízvuk, nebo na svou kolegyni Lilian Malkinu. Vždycky si vzpomenu na kolegyně, jak mluví, a vyvodím z toho, že v ruštině je měkké L, v polštině je to zase tvrdší,“ vysvětluje svůj postup Tereza.

Herečka vešla ve známost díky roli Ukrajinky Světlany v nekonečném seriálu Ulice. To jí někdy komplikovalo život. „Lidé si někdy mysleli, že nejsem česká herečka. I Ukrajinci a Rusové se mě ptali, jestli jsem z Ukrajiny, nebo Ruska. Ze začátku to bylo milé, pak mi bylo líto, že se nevědělo, kdo se za tou rolí skrývá. Je to tím, že jsem tak trochu klamala,“ krčí rameny Tereza Bebarová. ■