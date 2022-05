Moderátorku Peče celá země neživí už jen herectví: Je potřeba se umět starat sám o sebe

Tereza Bebarová Super.cz

„Ráda bych, kdyby se to posunulo a dostala jsem pěknou nabídku. Zatím ti druzí neměli to štěstí, protože si myslím, že se dobré nabídky dobře zhostím,“ uvedla s humorem sobě vlastním herečka a jedním dechem dodává: „Až někoho napadne mě obsadit do něčeho, v čem by mě diváci nečekali, tak bych se toho zhostila dobře.“

Herečka ale nečeká jen na nabídky zvenčí, ale sama vytváří vlastní projekty. V koronavirové pandemii vytvořila pořad Čas na TE.BE, ve kterém vaří. „Stala jsem se youtuberkou, což je v dnešní době moderní. Je to cesta, která se mi líbí. Ta doba tomu nahrává. V covidu nás s partnerem napadlo vykročit ze své komfortní zóny. Díky tomu dělám nový žánr. Naučila jsem se novou práci produkční, najít si hosty, najít si štáb, vytvořit si znělku. Jsem za to moc ráda,“ říká Tereza na otevření ambasády francouzské kosmetické značky.

Kromě pořadu o vaření s kolegou z Peče celá země Josefem Maršálkem vydala kuchařku. Samostatnost ji těší. „Je to další nožička vedle mé herecké profese. Je to svým způsobem podnikání. Je důležité se to v dnešní době naučit, protože nevíme, co se na nás žene, ale je potřeba se umět starat sám o sebe,“ dodává v našem rozhovoru Tereza Bebarová. ■