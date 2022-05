Hvězda Ulice láskyplně vzpomíná, jak laškovala ve vaně plné bublinek s Josefem Abrhámem

Ve vaně plné bublinek Ljuba Krbová s Josefem Abrhámem v Konci starých časů. Foto: reprofoto České televize

Jako dívka k němu vzhlížela, pro studentku herecké konzervatoře byl idolem. Ljuba Krbová (63) na Josefa Abrháma (✝82) chodila do pražského Činoherního klubu. Hlavně nám ale prozradila detaily pikantní scény, kterou spolu točili ve filmu Konec starých časů.

Film z roku 1989, který režíroval Jiří Menzel (✝82) podle románu Vladislava Vančury, nás přenese do prvních let samostatné republiky. Do šlechtického sídla Kratochvíle přijíždí domnělý ruský kníže Alexej Megalrogov (Abrhám). Galantním i protřelým a světaznalým chováním všechny okouzlí.

„Já měla to štěstí, že jsem s ním točila tenhle kouzelný film. Bydleli jsme kousek od sebe, takže nás spolu vozili a trávili jsme dlouhé hodiny v autě. Brzo ráno tam při jízdě do exteriérů do Krásného dvora a pozdě večer zpátky. S Pepou se moc hezky povídalo, nejen o divadle, ale i o životě, přírodě, o muzice,“ řekla Ljuba Krbová (63) Super.cz.

Má na vysoce hodnocený film hodně zajímavou vzpomínku. „Jirka Menzel si vymyslel, že se budeme s Pepíčkem koupat ve vaně plné pěny. Oba jsme byli strašní stydlíni. Takže nám v hostivařských ateliérech připravili vanu plnou pěny, do toho jsme si v plavkách vlezli a koukaly nám jen hlavy,“ vyprávěla.

„Jirka se podíval na denní práce, přišel za námi a říká: Hele děti, já tam mám, jak se na vás sluha dívá klíčovou dírkou. Potřebuji tam trošku erotiky. Musí být něco vidět. Uklidňoval nás, že to zkusíme ještě jednou natočit. Jirka byl úžasný, chápající, sám velice citlivý a křehký člověk, chápal naše stydlínství...,“ napíná Ljuba, co nakonec odhalili.

Režisér zařídil, že scénu točili poslední den i jako poslední obraz celého filmu. Probíhala přímo na zámku, kde jim nechal zatopit v koupelně a od rána jim posílal panáčky koňaku. Při té vzpomínce se herečka srdečně směje. „Abychom ztratili ostych, uvolnili se, což nám tehdy pan Hrušínský strašně záviděl.“

Uvolnit se potřebovali, i když těch panáků moc nebylo. Scéna to je na tehdejší poměry velmi odvážná. Kníže laškuje se služebnou bez zábran, ta si v bublinkách zpívá, on se vynoří z vody a začne jí líbat ňadra.

„Oba ti chlapi měli v sobě něco ohromně empatickýho, oba byli džentlmeni, tudíž vás v tu chvilku ani nenapadne, že točíte s obnaženými prsy, která uvidí tisíce lidí,“ přiznala nám.

Pánové si přijdou na své, protože Ljuba Krbová měla ve třiceti krásnou ženskou postavu, rozhodně její hrudník nepatřil k žehlícím prknům. Jiří Menzel byl tak velkorysý režisér, že když stříhal scénu ve střižně, herečku si pozval a vše jí ukázal. „Poprosil mě, jestli může použít erotičtější záběry, že jsou hezké, jestli mě to nějak nedegraduje.“

Ve dvaceti s Josefem Abrhámem točila televizní komedii Silvestr svobodného pána (1979), kterou režíroval Jiří Krejčík, kde hrála i Libuška Šafránková. Ljuba patřila do houfu jeho nápadnic. „Vítězství patřilo samozřejmě Libušce, ta na to šla nejchytřeji z nás,“ komentuje roli kolegyně, která v tu dobu již byla Abrhámovou manželkou.