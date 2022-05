Před dvěma měsíci utekla z domu s malou neteří: Teď čeká ukrajinskou zpěvačku v Praze první koncert

Katya Beilis Foto: archiv Katya Beilis

„Nikdo z mé rodiny nespěchal, aby opustil svůj domov a utekl do jiné země. Protože celá moje rodina je v armádě. Nejsem voják, ale ani tak se mi nechtělo z domova,“ svěřila se zpěvačka. Její sestra Naděžda a švagr Ihor jsou vojenští lékaři. Mají dvě děti, osmnáctiletého Vladislava a osmiletou Sofii.

„Od prvního dne války jsou moje sestra a její manžel nepřetržitě ve vojenské nemocnici v Oděse. Připomínám, že na Vojenské akademii působí i moje maminka, nechtěla jsem ji po otcově smrti nechat samotnou. Doma jsme každý den poslouchali sirény, schovávali se na chodbě. Slyšeli jsme raketovou palbu a jak funguje protivzdušná obrana. Podotýkám, že poblíž mého domu, kde bydlím s matkou, jsou minimálně tři vojenské objekty. Nepřetržitý pocit, jestli raketa přiletí k mému domu, nebo ne, byl velmi děsivý,“ popsala zpěvačka.

Po domluvě s rodinou se nakonec rozhodla i s malou neteří odejít. „Rozhodla jsem se vzít svou malou neteř Sofii do bezpečí. Toto poslání muselo být splněno mnou, z celé naší rodiny jen já jsem mohla překročit hranice. Ještě tentýž den jsme se za hodinu sbalily a vydaly se se Sofií neznámým směrem. Odešla jsem z domova, s těžkým srdcem a slzami v očích, protože tam zůstalo to nejcennější, co v životě mám, je to celá moje rodina,“ svěřila se Super.cz Kateřina.

V Praze našla ubytování a nečekaně i práci snů. Bude zpívat společně s Queen Symphonic na koncertním turné po Evropě. Po koncertech ve Varšavě a Bratislavě ji pak čeká vystoupení také v Praze.

Výtěžek všech tří koncertů půjde na humanitární pomoc Ukrajině. „Když jsme odjížděly z Oděsy, myslely jsme si, že zůstaneme týden v Evropě a vrátíme se domů. Ale válka nekončí. Před pár dny šla Sofie do školy tady v Praze. Pořád tomu nemůžu uvěřit,“ dodala zpěvačka. ■