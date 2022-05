Zítra to roztočíme, drahoušku…! Na place to filmovým manželům klapalo, během pauz se nebavili. Proč bylo v šatně ticho?

Stella Zázvorková, Miloš Kopecký a Luděk Sobota jako rodina Novákova Foto: Televize Seznam

„Chtějí válku? Budou ji mít! A budeme je nemilosrdně ničit! Buďto oni, nebo my! Tertium non datur!“ Pavlačová válka, která se posléze přenese i na pražské sídliště – asi tak by se dala stručně charakterizovat nestárnoucí komedie Zítra to roztočíme, drahoušku…!

Scenárista a režisér Petr Schulhoff dal dohromady skvělý tým herců, kteří to na place opravdu roztočili. Novákovi (Miloš Kopecký a Stella Zázvorková) a Bartáčkovi (František Peterka a Iva Janžurová) si neustále dělají naschvály a soupeří o nejrůznější prkotiny. A do toho se Renek, což je syn Novákových (Luděk Sobota), zamiluje do neteře Bartáčkových Nadi (Dagmar Havlová Veškrnová).

Přinese jejich láska do obou rodin smír, nebo naopak ještě víc zloby? To zjistíte 17. května ve 20 hodin na Televizi Seznam.

V šatně bylo ticho

Zatímco na place to filmovým manželům Bartáčkovým fungovalo, během pauz se nebavili. Ne, že by se nějak vzájemně nepohodli, jen si neměli co říct. A tak si Iva Janžurová v šatně četla nebo něco pletla a František Peterka všelijak okouněl a čekal, až je zavolají na scénu.

Fotky byly pravé

Ve filmu je také k vidění společné foto mladých manželů Novákových. Nešlo o žádnou montáž – Miloš Kopecký a Stella Zázvorková se v roce 1946 opravdu vzali. Jejich manželství sice netrvalo dlouho, ale vždycky spolu dobře vycházeli. Měli také dceru Janu, která v 15 letech spáchala sebevraždu.

Sobotova americká pračka

Několik vtipných scén, dialogů a hlášek vzniklo přímo během natáčení. Velmi aktivní byl Luděk Sobota, který neustále přinášel nejrůznější nápady. Režisér Schulhoff sice improvizaci moc nemusel, ale někdy si dal říct. Ze Sobotovy hlavy tak pochází například legendární scénka, kdy se svým filmovým otcem vynáší do patra údajnou americkou pračku.

„Princezna“ pokaždé jinak

Otec Novák si v důchodu přivydělával jako komparzista. Kvůli rolím komunikoval s paní Kačabovou z komparzního rejstříku, kterou hrála Stella Májová. Tu všichni známe jako princeznu Zpěvanku z Werichovy pohádky Byl jednou jeden král (1955). Když se o čtyři roky později točilo pokračování Co je doma, to se počítá, pánové…, Májová byla obsazena znovu – tentokrát ale do role americké tetičky Bartáčkových Rosy Bartack.

Co možná ještě nevíte

Auto, které si tak hýčkal pan Novák, byla Škoda Octavia typ 702 z roku 1961. Dům, ve kterém bydleli Novákovi a Bartáčkovi původně, najdete v Praze na Starém Městě v Anežské ulici. Přestěhovali se pak do Hennerovy ulice v Praze-Motole.

Jako budova Čs. televize posloužil Ústav makromolekulární chemie v Praze-Břevnově. V závěrečné scéně čekají Renek Novák a Naďa Kovalová před obřadní síní. Ve skutečnosti se natáčelo před budovou Fakulty strojní ČVUT v Praze-Dejvicích. ■