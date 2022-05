Její hlas znáte jako své boty, tentokrát ji i uvidíte: Česká Jennifer Aniston míří do seriálu

Miriam Chytilová FTV Prima

„Je to moje radost i prokletí. Obrovská spousta diváků si můj hlas s ní spojuje a myslím, že to naše setkání bylo pro mě osudové. Je to nádherná práce, za kterou jsem vděčná a jsem ráda za každý nový film, který natočí a já ho můžu dabovat. Je to pro mě obrovská radost,“ říká Chytilová.

Diváci ji znají z divadelních jevišť, natočila i několik převážně televizních filmů, výraznější filmové role se jí zatím vyhýbají. S chutí by si zahrála v komedii. „Hraju je na jevišti a byla bych ráda, kdyby se nějaká taková nabídka objevila,“ svěřila Miriam.

Diváci ji nově budou vídat také v seriálu ZOO, kde ztvární vychovatelku v dětském domově, kde vyrůstala hlavní hrdinka seriálu Viky Janečková (Eva Burešová), tetu Kalinovou.

„Oslovili mě z castingové agentury, zda bych nechtěla zkusit roli vychovatelky, která tak trochu supluje maminku hlavní hrdinky, kterou hraje Eva Burešová. Viky u ní vyrostla, teta Kalinová ji miluje a podporuje ji,“ popsala svou postavu.

„Uvidíme, jak ta moje postava bude dál pokračovat. Měla jsem s Evou, tedy Viky, pomalu procházet dějem, ale teď uvidíme, co si pro mě scenáristé přichystali,“ dodala Chytilová. ■