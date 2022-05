David Kraus promluvil o traumatickém dětství ve školní lavici: Návštěvy psychologů a pokusy učitelek

David Kraus Česká televize

Navštěvoval základní školu se speciálním hudebním zaměřením, současně se v lidové škole věnoval hře na violoncello a pak nastoupil na Konzervatoř a vyšší odbornou školu Jaroslava Ježka. Na školy ale nemá pěkné vzpomínky. Musel čelit nejrůznějším nepochopením, odmítání a šikaně, která pramenila z nepřijetí jeho poruch učení a chování.

„Učitelé doporučili rodičům, abych šel za psychologem, aby se zjistilo, kde je problém. Takže jsem byl u psychologů, dokonce na nás jedna učitelka dělala takové pokusy, že nám dávala, některým, těm nepovedeným dětem, akupunkturu. Píchali mi jehličku za ucho, abych byl klidnější,“ svěřil se zpěvák, kterého rodiče, herečka a výtvarnice Jana Krausová a herec a moderátor Jan Kraus, museli přeřazovat na nejrůznější školy.

„Tyhle děti, které měly dysfunkce, házeli do jednoho pytle, to bylo absurdní a zdálo se mi to surové. Ty děti byly talentované, a naopak zajímavé. Docela jsme šli proti tomu,“ řekla herečka Jana Krausová. Davida zajímala příroda, zpíval, hrál na nástroj, odjakživa miloval i český jazyk, učitelé a profesoři o něm často tvrdili, že má nadání, ale přitom bojoval s mnohými pedagogy téměř ve všech předmětech. S nepochopením se potkal i na konzervatoři, neuměl například kvůli dyslexii číst noty. Ve třetím ročníku nakonec z konzervatoře odešel.

„Měl jsem zastání v rodičích, ti mě uzdravovali od toho batohu, plného toho hnusného, který jsem si domů nosil. Oni mi ho vyprázdnili a šel jsem do školy zase s prázdnou,“ popsal zpěvák v pořadu 13. komnata. Na školní léta rád nevzpomíná, dnes už ale věnuje svou pozornost především své rodině. S o dvacet let mladší partnerkou a nedávno narozenou dcerou prožívá spokojené období. „Malou miluje, stará se o ni, je to kus jeho. Snaží se ji vést jeho směrem, rád jí povídá pohádky, kreslí jí a zpívá,“ dodala Davidova partnerka Sarah v dokumentárním pořadu. ■