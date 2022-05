Z váhy dvou hereček by byla jedna Helena Růžičková: A bude Škopková v muzikálu fackovat syna?

Adéla Gondíková Super.cz

Obsazení Adély Gondíkové (48) a Ivy Pazderkové (42) do role Škopkové, kterou v legendárním filmu Zdeňka Trošky (69) Slunce, seno, jahody, ztvárnila Helena Růžičková, budilo trochu rozpaky. Obě herečky by korpulentní dámu možná ani nevyvážily. "O její váze to ale nebylo," míní Adéla Gondíková.