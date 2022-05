Neskutečná podoba s Ladislavem Štaidlem: Ptal jsem se na to i mámy, přiznal Ondřej Gregor Brzobohatý

Ondřej Gregor Brzobohatý Super.cz

"Samotného mě to překvapilo, a dokonce jsem to dával i na Instagram, že si budu muset hluboce pohovořit s mojí maminkou. Přišlo mi to, když jsem viděl ty fotky, ale také už když mi holky maskérky upravily obočí a já se snažil si toho Láďu trošku nakoukat, abych měl přimhouřené oči jako on, a také nějaká ta gesta, která si pamatuji z dětství, protože jsme se jako rodiny znali," řekl Super.cz Ondřej.

"Ta podoba z nějakých profilů je opravdu velká. Minule jsme se o tom s mámou bavili a ona se strašně smála. Nicméně já v té podobě nezapřu ani tátu," doplnil, i když v našem videu zažertoval, čí podoba se na něm časem ještě projeví... ■