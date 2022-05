Příběh velké lásky Josefa Abrháma a Libušky Šafránkové. Tajné schůzky za zády hercovy známé přítelkyně

Libuška Šafránková a Josef Abrhám byli krásný pár. Herminapress

Josef Abrhám (✝82) odešel do hereckého nebe za svou životní láskou Libuškou Šafránkovou (✝68). Vynikající herci tvořili harmonický pár 45 let. Celý život se vzájemně podporovali a pečovali o sebe. Abrhám se s o čtrnáct let mladší Šafránkovou oženil v roce 1976. Společně vychovali syna Josefa (45), který je režisérem, scenáristou a producentem.