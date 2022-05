Pětihvězdičkovým hotelem byste Martě Jandové radost neudělali. Rockerka nakupuje skládací nábytek do kempu

Je to holka i do nepohody. Herminapress

„Těším se na léto. Chystáme se ho strávit v domečku, který se nachází na pozemku mého táty na Propasti,“ řekla nám před svým vystoupením na galavečeři Be Charity Marta a pokračovala ve výčtu svých prázdninových aktivit. „Taky se chystáme na týden do kempu. Na to se hrozně moc těším. S mojí kamarádkou soutěžíme o to, kdo je lépe vybavený. Já jsem s tímto způsobem cestování začala až loni. Už jsem si ale koupila kuchyňské skládací stolečky, stojan na talíře a další vychytávky,“ směje se Marta.

V malém kempu poblíž zoologické zahrady se potkává s rodinami několika kamarádů. Přidávají se další členové. „Manžel pojede s námi poprvé na týden. Jednou tam s námi byl táta. Letos by měla poprvé jet kempovat jeho manželka s mými sestrami. Tak se těším,“ tetelí se Marta Jandová. ■