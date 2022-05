Hvězdná kapela Die Happy oslaví 30 let: Díru do světa už znovu neuděláme, říká Marta Jandová

S německou kapelou chystá nové věci. Foto: Super.cz/Profimedia.cz a Herminapress

Se svou českou kapelou pracuje na nových písních, Martu Jandovou (48) ale čeká i cesta zpátky do minulosti a návrat k německé kapele Die Happy, se kterou slavila celoevropské úspěchy. „Příští rok oslavíme třicet let od založení kapely,“ říká rockerka, kterou jsme potkali na galavečeru Be Charity, kde v jednom ze sálů Národního muzea roztancovala přítomné hosty.