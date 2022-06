Haló, volám Playboy! Bývalá modelka šla po padesátce do bikin. Z fleku by se mohla zase svléknout pro pánský časopis

Kelly Bensimon Profimedia.cz

Kelly Bensimon se dříve svlékala pro Playboy, kam by ji mohli z fleku znovu angažovat. Někdejší modelingová hvězda totiž vypadá skvěle i po padesátce a směle se chlubí svou výstavní figurou v bikinách.

Půvabnou Američanku fotografové naposledy zvěčnili na pláži v Miami, kde s úsměvem na rtech pózovala v růžových bikinách. Čtyřiapadesátiletá kráska našla nový smysl života v podnikání s realitami, ale sem tam si ještě odskočí na nějaké to modelingové focení. A když má volno, fotografové se mohou přetrhnout, aby na pláži v Miami ukořistili ten nejodvážnější snímek půvabné televizní hvězdičky.

Bensimon totiž mimo jiné působila také v reality show The Real Housewives of New York City. Dnes je už dvojnásobnou maminkou dospělých dcer Thadeus Ann (22) a Sea Louis (24), které má z manželství s módním fotografem Gillesem Bensimonem, s nímž se rozvedla v roce 2007 po deseti letech vztahu.

Momentálně je oficiálně nezadaná, byť se mluvilo o tom, že má pletky s expřítelem Jennifer Lopez Alexem Rodriguezem. To ale Bensimon popřela s tím, že jsou s Alexem pouze přátelé a kolegové. ■