OBRAZEM: Polévání pivem, miminka a obnažený režisér: Zabíjačková muzikálová párty se opravdu vyvedla

Režisér Antonín Procházka a Iva Pazderková Michaela Feuereislová

Kdo nebude střílet prakem, bude ji mít jako z praku. Tohle heslo se na párty muzikálu Slunce, seno, jahody v Klokočné opravdu dodrželo. Jak by to vypadalo, kdyby se herci a kamarádi divadla před konzumací alkoholu neposilnili zabíjačkovými pochoutkami známého šéfkuchaře Jaroslava Sapíka, si ani nechceme představovat.

Soutěž ve střelbě prakem se naštěstí konala jen hodinku po začátku akce a vedle pánů si ji užila hlavně herečka Iva Pazderková (42), která byla z večírku nadšená, dokonce se skamarádila i s místními slepicemi. Překvapil ji až režisér muzikálu Antonín Procházka, který se při focení s ní začal svlékat.

Pivo a víno teklo proudem, a to nejen do útrob, ale také ven. Důkazem byl Roman Tomeš (34), který domů za manželkou Michaelou Tomešovou (31) dorazil v cizím oblečení. Poté, co ho kolega Martin Písařík (42) polil pivem, půjčila mu džíny Denisa Grossová. V čem tanečnice a fotografka odcházela, je nám záhadou.

Co dalšího se na párty Hudebního divadla v Karlíně dělo, se můžete podívat v naší bohaté fotogalerii. ■