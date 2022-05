Noidova Eliška je 4 týdny po porodu skoro na své váze: Hubnu do svatebních šatů, svěřila se

Vašek Noid Bárta a Eliška Grabcová Super.cz

Jsou to jen čtyři týdny, co tanečnice Eliška Grabcová porodila zpěvákovi Vaškovi Noidu Bártovi (41) další dceru. Už je opět v kondici a šestinedělí rozhodně neřeší. "Už druhý den v porodnici chodila po pokoji, třetí den byla doma a čtvrtý mi upekla dort," poznamenal Vašek. "Tak to ne, to bylo až osmý," smála se Eliška.