Za drsným prohlášením k exmanželce Kuchařové si Brzobohatý stojí: Nemám důvod chodit kanálama, rozčílil se

Ondřej Gregor Brzobohatý Super.cz

Jeho exmanželka Taťána Kuchařová (34) je, co se vztahů s exmanželem týče, velice otevřená, sám Ondřej Gregor Brzobohatý (39) se velmi dlouho držel zpátky. Pak ale zveřejnil prohlášení na sociálních sítích, kde popřel, že by si s moderátorkou Danielou Písařovicovou začal ještě v době, kdy byl se svou manželkou Taťánou Kuchařovou. "Za tím, co jsem napsal, si stojím," řekl Super.cz.

Ondřej je podle svých slov na to, že jeho život sledují bulvární média, zvyklý. "Už jsem si na to musel zvyknout dřív, ať už se to týkalo kauzy mojí první partnerky a první i druhé svatby, anebo mojí maminky a jejího přítele. Jsou to věci, které se člověka, který je viděn a pracuje v šoubyznysu, týkají, a je to určitá daň. Ale profesi bych kvůli tomu nevyměnil," řekl nám Ondřej.

"Já se do bulvárních kauz necpu, nesnažím se je vytvářet, ani pro ně nic nedělám. Je to svět, ve kterém žiju, a tohle si to nese s sebou," dodal a v našem videu to dále rozvinul.

Vrátili jsme se pochopitelně k aktuální kauze, kdy jeho exmanželka přišla s mnoha vyjádřeními, na které nakonec reagoval zmíněným statusem. Proč vlastně? "Udělal jsem to po strašně dlouhé době a skutečně se nechci dál vyjadřovat, protože když se k čemukoli vyjádřím, rozpoutá to další diskuze a další protireakci a to je zbytečné. To jsem napsal v tom vyjádření, a kdybych to znovu obhajoval, byl bych trapný," mínil.

Každopádně si za svými slovy stojí. "To stojím a dál to rozvíjet nechci. Chtěl jsem jen objasnit jistou křivdu, protože už se to netýkalo jen mně, ale i někoho třetího, kdo s tím víceméně nemá nic společného, a to mě rozhodilo," vysvětlil, že post publikoval kvůli přítelkyni Daniele Písařovicové (43).

S tou už se ostatně začal objevovat i ve společnosti. Dorazili na narozeninovou oslavu Petra Jandy (80), kde je natočil Leoš Mareš (46) a video umístil na sociální sítě. "S tím jsem tedy nepočítal. Ale já upřímně nemám důvod chodit kanálama, anebo se někde skrývat. Jsem rozvedený chlap, který se snaží najít svoje životní štěstí a mít radost ze života, což přeju každému, aby to měl takhle nastavené," uzavřel. ■