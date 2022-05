Na mole byla nejstarší: Manželka Tomáše Rosického Radka si odskočila k modelingu. V 41 letech vypadá jako pětadvacítka

Radka Rosická Michaela Feuereislová

Už potřetí se spolu s návrhářkou Naďou Moravcovou pustila do organizace charitativní módní show. "Známe se dvacet let, obléká mě na důležité akce a i v televizi mám pár jejích kousků. Takže seženu modelky, moderátora, kapelu a akce v Krušnohorském divadle v Teplicích může začít," shrnula krátce Radka Rosická (41).

Kromě toho ji samozřejmě vídáme i na módním mole, i když jinak už se tomu vyhýbá. "Jiné přehlídky už nechodím, raději jsem doma s rodinou. Ale tady v Teplicích mám skvělý pocit, lidé mě znají už dlouho. Chodím akce Nadi Moravcové každý rok nebo je moderuji. Jednou jsem dokonce moderovala i chodila. To víte, je to charita, vzdávám se honoráře, hodí se každá koruna. Mě to těší, když vím, že to má smysl," řekla Super.cz.

Jak můžete vidět v naší bohaté fotogalerii, Radka rozhodně do modelingového důchodu nepatří. "I když jsem letos jsem byla na mole nejstarší. Kolikrát je mezi námi rozdíl i 15 let. Ten čas tak letí, vždyť nedávno jsem se umístila v Miss," smála se 2. vicemiss České republiky z roku 2002, tehdy titul získala ještě pod dívčím příjmením Kocurová.

Letos se Radka pustila dokonce i do šití šatů. "Bohužel jsem přecenila své síly a model nedokončila. Není to tak jednoduché, jak to vypadá. Ale i tak jsem ho předvedla. Byly to ty černé šaty se závojem, který měl být pošitý krajkou. Snad ho do podzimní přehlídky stihnu dodělat," doufá.

Pokud jde o výtěžek z přehlídky, je určen pro tříletou Majdalenku, která žije v Teplicích a má spinální muskulární atrofii II. typu. "Vloni jsme vybrali 142 900 tisíc, peníze byly použity na rehabilitace, které Majdalence pomáhají. A proto ji podporujeme dál. Letos je vybráno 130 tisíc korun," uzavřela Rosická. ■